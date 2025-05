Napoli x Genoa: onde assistir, escalações e arbitragem

A sete pontos do título italiano, Napoli joga em casa neste domingo (11) contra um Genoa que apenas cumpre tabela. Pintou o campeão?

Líder do Italiano e com uma mão na taça, o Napoli recebe o Genoa neste domingo (11/5), às 15h45 (horário de Brasília) pela 36ª rodada e antepenúltima rodada da competição. Por outro lado, os visitantes apenas cumprem tabela e estão em 13º lugar, com 39 pontos.

Onde assistir:

A Disney + transmite o jogo a partir das 15h45 (de Brasília).