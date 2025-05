Mirassol x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Mirassol e Corinthians duelam neste sábado (10/5), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, no interior paulista. O Leão tenta subir na tabelado Brasileirão, já que está na 16ª colocação e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Timão está na oitava posição e tenta manter o embalo com Dorival Júnior, que ainda não perdeu no comando da equipe.

A Voz do Esporte fará a transmissão desta partida. A cobertura começa com um pré-jogo a partir das 17h. E com a bola rolando, Ricardo Froede estará na narração.