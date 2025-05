Mano vê evolução do Grêmio em empate com Bragantino: ‘Avançamos um degrau’

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Achei que a equipe fez o melhor jogo, porque o adversário exigiu bastante da gente, era o líder do campeonato ou colíder do campeonato. Achei que a gente teve dificuldade no primeiro tempo na criação porque sobrecarregamos quem deveria criar, tivemos dificuldades de adiantar um pouco nossos volantes para participar do transporte da bola. No segundo tempo a gente melhorou isso. Também acho que o Monsalve entrou bem, o time também melhorou como um todo. Se esforçou muito, trabalhou muito para construir o placar”, analisou o técnico.

“Penso que aquela hora do jogo que fizemos o gol estávamos merecendo a vitória. Eles tiveram uma chance, que foi a defesa do nosso goleiro. E depois a gente foi, com bola no poste, com volume, com ímpeto, com força, com dedicação, buscando o resultado. Conseguimos aos 42 e saímos frustrados porque logo em seguida sofremos o gol de empate. Mas vejo que a equipe começa com um solidez maior, uma segurança maior, para que dê uma condição de atacar melhor”, concluiu.

Escolha por Nathan

O técnico tricolor surpreendeu ao escolher Nathan como titular para a partida. Afinal, o camisa 14 havia participado de apenas dois jogos na temporada. Substituído no início do segundo tempo, o jogador saiu vaiado pela torcida. Mano Menezes, então, explicou o motivo de sua escolha.

“Os nossos meias têm oscilado e por isso que a gente tem tentado encontrar uma solução. Hoje dei uma oportunidade para Nathan, que ainda não tinha tido oportunidade de iniciar comigo. Mas eu sempre vejo o jogo como um contexto diferente”, iniciou.