Manchester United x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

Buscando conquistar algum sucesso doméstico antes do fim da temporada, o Manchester United recebe o West Ham neste domingo (11), em Old Trafford, pela 36ª rodada da Premier League. Os Red Devils garantiram vaga na final da Liga Europa na noite de quinta-feira. Por outro lado, os Hammers tiveram a semana inteira livre para refletir sobre o empate com o Tottenham, no Estádio de Londres.

Onde Assistir

O Disney+ transmite ao vivo.