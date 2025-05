Lazio marca nos acréscimos e empata com a Juventus em Roma

Velha Senhora vencia até os 51 minutos do segundo tempo, quando sofreu empate dos biancocelestes no Estádio Olímpico

Com gol nos acréscimos do segundo tempo, a Lazio empatou com a Juventus por 1 a 1 neste sábado (10), em Roma, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano. Desse modo, ambas as equipes chegaram aos 64 pontos, ocupando, respectivamente, a quarta e a quinta posições na tabela. Todavia, podem ser ultrapassadas pela Roma, que soma 62 e enfrenta a Atalanta neste domingo (11). Os gols do jogo foram de Kolo Muani e Vecino.

A Lazio, agora, vai a Milão enfrentar a Internazionale, domingo (18). Na mesma data, A Juve recebe a Udinese.