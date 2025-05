Juventude e Internacional empatam pelo Brasileirão Feminino

Tudo igual no clássico gaúcho pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Juventude e Internacional se enfrentaram na noite deste sábado (10), na Montanha dos Vinhedos, e ficaram no empate em 1 a 1. As coloradas seguem na 12ª colocação, agora com dez pontos, enquanto as meninas do Papo se mantêm na 14ª posição, com seis pontos.

O Internacional está a oito pontos do G8, que é aberto pelo Bahia. Já o Juventude está flertando com a zona de rebaixamento, estando a apenas dois pontos na frente do 3B da Amazônia, o primeiro time no Z2 da competição.