Goiás x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

O Esmeraldino está na vice-liderança da tabela, com os mesmos 13 pontos do líder Vila Nova, mas perde nos critérios de desempate. Já o Coxa, que chega de derrota na competição, é o sétimo colocado, com dez pontos, e tenta voltar para o G4.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN, na TV fechada, e do serviço de streaming Disney+.

Como chega o Goiás

A equipe esmeraldina chega embalada para o confronto dentro de casa. Na briga pela ponta do campeonato, o Goiás venceu seus dois últimos jogos, contra Botafogo-SP e Avaí, e quer manter o embalo. Para o confronto, Vagner Mancini deve repetir a formação pela terceira partida seguida. A única dúvida é o lateral-esquerdo, que deixou a última partida com dores musculares, e corre o risco de ficar de fora.

Como chega o Coritiba

O Verdão precisa mostrar reação longe do Alto da Glória. Depois de estrear com vitória como visitante, contra a Chapecoense, o Coxa perdeu para Remo e Ferroviária na sequência. Após ter mais de uma semana de trabalho para encarar o Esmeraldino, o treinador Mozart terá o retorno do atacante Nicolas Careca, que deve começar a partida no banco.

GOIÁS X CORITIBA

7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Data e horário: 10/05/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Hélio Pinheiro, Goiânia (GO)

GOIÁS: Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat (Anthony ou Danilo); Marcão, Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Pedrinho. Técnico: Vagner Mancini.

CORITIBA: Pedro Rangel; Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo e Zeca; Machado, Sebastián Gómez e Josué; Wallisson, Lucas Ronier e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Auxiliares: Maira Mastella Moreira e Mauricio Coelho Silva Penna (Ambos RS)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)