Goiás vence Coritiba e assume liderança provisória na Série B

Verdão permanece na primeira colocação em caso de tropeço do Vila Nova, na quarta-feira (14). Coxa segue fora do G-4

O Goiás é o novo líder da Série B do Brasileirão. Com gol de Rafael Gava, o Esmeraldino venceu o Coritiba por 1 a 0, neste sábado (10), na Serrinha, pela 7ª rodada. Assim, assumiu a liderança provisória. O Verdão só pode ser ultrapassado pelo rival Vila Nova, que entra em campo na próxima quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), contra o Remo, no Mangueirão.

Foi a terceira vitória consecutiva do Goiás na Série B. Portanto, chega a 16 pontos e assume a liderança. Já o Coritiba, por sua vez, segue fora do G-4 e ocupa o oitavo lugar, com 10. Na próxima rodada, o Esmeraldino visita o Paysandu, domingo (18), às 18h30 (de Brasília), no Mangueirão. O Coxa, por outro lado, recebe o América-MG na segunda (19), às 21h35, no Couto Pereira.