Fortaleza arrasa Juventude e sobe na tabela do Brasileirão

O placar de 5 a 0 no Presidente Vargas ficou até barato para o time da casa, que já aparece no Top10. Gaúchos às portas do Z4

Foi de levar a alma da torcida do Fortaleza. Neste sábado, 10/5, no Presidente Vargas, pela 8ª rodada da Série A do Brasileirão, o time goleou o Juventude por 5 a 0. Com isso, chega aos nove pontos. Assim, deixa de vez a zona de rebaixamento e salta para o meio da tabela da Série A. Lucero (dois), Breno Lopes, Pochettino e Calebe marcaram para o Leão, que antes do jogo homenageou o treinador Juan Vojvoda, que completou 300 jogos no comando do time.

Mas o Juventude parou nos 7 pontos, em 16ºlugar. Assim, com grande risco de entrar no Z4, a zona de rebaixamento. E com o treinador Fábio Matias em situação insustentável, pois o time jogou ainda pior do que no 6 a 0 que levou do Flamengo.