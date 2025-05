Dorival cita ‘apagão’ em derrota e diz que terá conversa com Depay

Treinador ficou descontente com atuação do sistema defensivo e vai querer explicações sobre cobrança de pênalti de cavadinha do holandês

O técnico Dorival Júnior lamentou muito a derrota por 2 a 1 para o Mirassol, neste sábado (10/5), fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians saiu na frente do placar com Cacá ainda no primeiro tempo, mas caiu muito de rendimento no segundo tempo e levou a virada. Na visão do treinador, a equipe sofreu um ”apagão”.

“Pela segunda vez, um jogo assim na virada do tempo desarticula e desequilibra qualquer equipe. É uma situação que nós temos que corrigir, buscar uma correção rápida. Não podemos nos dar ao luxo de em duas partidas acontecerem o mesmo fato. Trabalhamos com essas colocações, inclusive no intervalo, alertamos para um retorno um pouco mais dinâmico, um pouco mais atento”, disse Dorival, que prosseguiu.

“A equipe adversária fatalmente faria alterações e voltaria com uma equipe um pouquinho mais agressiva. Basicamente foi o que aconteceu, sofremos uma situação que provocou todo um desequilíbrio, um apagão e a equipe tem razão. O jogo ficou franco e muito aberto a partir daí”, completou.

Dorival promete conversa com Memphis Depay

O treinador também disse que terá uma conversa séria com Memphis Depay. O camisa 10 perdeu um pênalti no primeiro tempo, quando o confronto ainda estava empatado em 0 a 0, ao dar uma cavadinha para cima do goleiro Walter, que acabou fazendo a defesa. Dorival disse que conversa sempre com seus jogadores, mas vai querer uma explicação do holandês.

“É natural que nós vamos ouvi-lo para tentar entender, mas é uma situação que nós, que eu prefiro sempre trabalhar internamente com os atletas, com o grupo, até porque a culpa é nossa de um modo geral e não apenas de um atleta por um motivo ou outro. Então, com certeza será conversado, tentaremos entender aquilo que tem se passado para que futuramente eu volte a ser”, finalizou.