Cristiane marca dois, e Flamengo goleia Real Brasília pelo Brasileiro Feminino

Rubro-Negro confirma favoritismo, vence bem as Leoas do Cerrado por 4 a 0, em Moça Bonita, e segue firme no G8 da competição

O Flamengo segue em bom momento e emplacou a segunda vitória consecutiva pelo Brasileirão Feminino. Neste sábado (10), as Meninas da Gávea foram superiores do início ao fim e golearam o Real Brasília por 4 a 0, em Moça Bonita, pela 10ª rodada da competição. Cristiane, duas vezes, Fernanda e Gaby Louvain – em golaço – marcaram para as cariocas. As Leoas do Cerrado, por sua vez, tiveram dificuldades na parte defensiva e também no setor ofensivo.

Com o resultado, a equipe comandada por Rosana Agusto agora soma 17 pontos na sexta colocação. O líder Cruzeiro soma 23 pontos e ainda joga nesta rodada. Do outro lado, o Real Brasília permanece na 13ª posição, com apenas oito pontos e se complica na luta contra o rebaixamento.