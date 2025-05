Com hat-trick de Gonçalo Ramos, PSG goleia na penúltima rodada do Francês

Já campeão, time parisiense faz 4 a 1 no Montpellier fora de casa e segue com vantagem gigantesca para vice-líder

O grande destaque da partida ficou por conta do hat-trick do português Gonçalo Ramos quando os visitantes já venciam com gol de Mayulu na primeira etapa. Coulibaly descontou para os anfitriões.

O PSG fechou com chave de ouro a semana em que obteve a classificação para a final da Champions. No duelo deste sábado (10), o time de Paris, já campeão francês, goleou por 4 a 1 o lanterna e rebaixado Montpellier fora de casa.

Com o resultado válido pela 33ª rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain chega a 81 pontos, 20 a mais do que o vice-líder Monaco. O Montpellier, por outro lado, tem apenas quatro triunfos e 16 pontos somados.

O jogo

Apesar da superioridade técnica, a equipe comandada por Luis Enrique só abriu o placar aos 44 minutos, quando Mayulu construiu jogada pelo centro e tabelou para chutar de canhota na entrada da área. Mas na volta do intervalo, a porteira se abriu com show de Gonçalo Ramos. Aos quatro minutos, ele recebeu passe de Mbaye pela direita e finalizou de primeira. Depois, aos 12′, Désiré Doué fez jogada individual dentro da área e foi derrubado. Ramos converteu a cobrança de pênalti. O Montpellier fez o gol de honra com Coulibaly após escapada pela direita e arremaate no canto direito de Tenas. Mas nem deu tempo de comemorar. Afinal, o PSG chegou ao quarto gol quatro minutos depois. Aos 22′, Tenas fez lançamento preciso para Gonçalo Ramos, que invadiu a área e concluiu com categoria para transformar o placar em goleada.

