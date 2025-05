Cobrança sobre Paiva, por ora, é desproporcional no contexto de 2025

Belicosidade está concentrada no lado errado e pode resultar em nova injustiça no universo preto e branco. Saída de Paiva é tiro no pé! / Crédito: Jogada 10

A história se repete como farsa, pontuou Karl Marx no século 19. Qualquer sensação de déjà vu é suficiente para evocar o velho filósofo alemão. No Botafogo, as reincidências ocorrem em um curtíssimo intervalo. Apenas dois anos, para ser mais preciso. No primeiro semestre de 2023, de forma covarde e brutal, a torcida do Glorioso massacrou Luís Castro e pediu sua saída em coro uníssono. Houve, aliás, até repórter cobrando a demissão! De ironias a ofensas, o português foi colocado no mesmo nível de Marcelo Chamusca e outros treinadores que não deixam saudade no Mais Tradicional. Hoje, boa parte daqueles canceladores pede o “ex”, livre no mercado, de volta ao cargo, no lugar do compatriota Renato Paiva, o execrado da vez. Após ser tirado para nada pelos alvinegros, Castro engatou uma sequência de vitórias e deixou o time da Estrela Solitária disparado na liderança do Campeonato Brasileiro. Apressados, os torcedores mais exaltados do Botafogo acreditam que Luís Castro ou Jorge Jesus assinarão contrato com o clube dois minutos depois da queda de Renato Paiva. Ignoram que há conversas, reuniões, exigências e cifras altíssimas envolvidas em negociações que podem durar dias ou semanas. O mais importante, no entanto, é a vacância no posto de treinador. Ou seja, enquanto John Textor e seus Black & White Caps correm atrás do substituto, a equipe alvinegra ficaria nas mãos de um interino, sem comissão técnica. A bomba vai estourar nas mãos de Cláudio Caçapa. Diante de um cenário tão negativo e jogos duríssimos de Copa Libertadores pela frente, ele encontrará uma dificuldade mastodôntica de trabalhar e não conseguirá arrumar a casa da forma adequada. Lembrem-se da Recopa, contra o Racing (ARG).