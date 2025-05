Campeão inglês feminino, Chelsea encerra campanha sem derrotas

Campeão inglês com muita antecedência, o time feminino do Chelsea encerrou a trajetória do hexacampeonato consecutivo com mais uma vitória. A atacante Agnes Beever-Jones marcou o gol da vitória por 1 a 0s sobre o Liverpool neste sábado (10), no Stamford Bridge.

Assim, o Chelsea encerrou a campanha na FA’S Women Super League invicto. Afinal, foram 19 vitórias e três empates em 22 jogos (11 em cada turno). Agnes Beever-Jones, aliás, foi a artilheira do time, com nove gols, apenas três a menos do que Russo, do rival Arsenal.