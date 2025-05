Botafogo x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Internacional fazem o encontro entre dois gigantes que atravessam momentos difíceis na temporada, neste domingo (11), pela rodada 8 do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Colorado soma nove pontos, apenas um de vantagem sobre o Mais Tradicional. As duas equipes precisam da vitória para, no mínimo, encostar no G6 e sair do meio da tabela.

Como chega o Botafogo?

O Glorioso vive tempos nebulosos. A torcida tem pouquíssima paciência com o técnico Renato Paiva e, se possível, não gostaria de vê-lo nem pintado de ouro no Colosso do Subúrbio. Além disso, a bruxa está solta. O treinador lusitano não pode contar com Bastos (zagueiro), Barboza (zagueiro), Savarino (meia-atacante), Martins (atacante) e Mastriani (centroavante). Todos lesionados. O meia-atacante Santi, em fase final de recuperação, pode ser a grande novidade, mas a tendência é o uruguaio não começar entre os titulares.