Boavista x Porto: escalações e arbitragem

Boavista e Porto se enfrentam neste domingo (11) às 16h30 (de Brasília), pela 33ª e penúltima rodada do Campeonato Português 2024/2025. Trata-se do Dérbi da cidade do Porto. Os Dragões briga por uma vaga na Liga Europa, enquanto os exadrezados, que jogam em casa, no Estádio do Bessa, luta contra o rebaixamento.

Como chega o Boavista

Um dos times mais tradicionais de Portugal e campeão português em 2001, o Boavista luta contra o rebaixamento e encontra-se em 16º lugar, com 24 pontos, a mesma pontuação dos dois últimos: AVS SAD e Farense. O último e o penúltimo caem, enquanto o antepenúltimo disputa o playoff contra o terceiro da Série B. Recuperado de lesão, o meia Miguel Reisinho volta ao time e é uma das apostas nesta reta final de competição.