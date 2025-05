Benfica e Sporting empatam e adiam decisão do Português

Visitantes saem na frente logo no início do primeiro tempo, mas encarnados empatam e campeão será conhecido na última rodada

O Campeonato Português será decidido apenas na última rodada. Neste sábado, Benfica e Sporting empataram por 1 a 1 no Estádio da Luz, em Lisboa e, deste modo, adiaram a decisão da competição para o próximo fim de semana. Ambas as equipes somam 79 pontos. Trincão, logo no início da primeira etapa, e Akturkoglu foram os artilheiros da noite na capital portuguesa.

O resultado, no fim das contas, foi melhor para o Sporting. Caso ambas as equipes vençam, o clube de Alvalade será campeão nos critérios de desempate. O Benfica, aliás, joga fora de casa contra o Braga, sábado (17). Na mesma data, o Sporting recebe o Vitória de Guimarães.