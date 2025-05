Bayern vence o Gladbach no ‘jogo da taça’ e despedida de Muller

Campeão alemão “no sofá” na rodada passada, o Bayern de Munique venceu o Borussia Monchengladbach por 2 a 0 neste sábado (10), em casa pela 33ª e penúltima rodada. A partida, portanto, ficou marcada pela entrega da taça, mas também será para sempre lembrada como a última do ídolo Thomas Muller na Allianz Arena. Harry Kane marcou no primeiro tempo, e Olise deu números finais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O atacante disputou 747 jogos até aqui, anotou 248 gols e proporcionou 220 assistências. Por conta disso, ele foi muito homenageado em diversos momentos do jogo, com direito a “corredor polonês” quando ele foi substituído, aos 40 do segundo tempo, por Gnabry. Campeão da Copa em 2014, ele não renovou e não descarta uma aposentadoria após a disputa do Mundial, em junho.

O Bayern conduziu a partida em ritmo de treino. Assim, viu o Gladbach ter boas chances ao longo da partida, exigindo grandes defesas do goleiro Manuel Neuer. Mas o time de Munique mostrou porque nada de braçadas no futebol alemão.

Aos 31 do primeiro tempo, Olise fez linda jogada de fora da área, chutou e balançou as redes. No entanto, o gol foi dado a Harry Kane, pois a bola teve um mínimo desvio no centroavante inglês. Agora, o arilheiro que, enfim, tirou a “uruca” de não ter títulos, soma 25 gols na Bundesliga 2024/2025. Nos acréscimos do segundo tempo, Sane tocou, e Olise (agora sim) marcou.

Com o resultado, o Bayern de Munique tem 79 pontos, contra 68 do Leverkusen, que ainda joga na rodada, mas, claro, sem chances de alcançar o gigante bávaro. O Bayern, inclusive, encerrará a competição visitando o Hoffenheim no próximo sábado (17). Já o Borussia Monchengladbach está em nono, com 45 pontos e enterrou qualquer chance de beliscar vaga em competição continental. Agora, recebe o Wolfsburg na última rodada.