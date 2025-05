Balde e Lewandowski iniciarão clássico no banco do Barcelona

O técnico Hansi Flick, do Barcelona, deu alguns indícios sobre a escalação que pretende usar no clássico com o Real Madrid neste domingo (11). Em resumo, Balde, apesar de já ter recebido alta médica, e Lewandowski, que ainda não está 100%, não começarão jogando contra os merengues. Desse modo, iniciam Gerard Martín e Ferran Torres. Além disso, o treinador confirmou Szczesny como titular no gol.

“Desde o início, não acredito que vá contar com Balde e Lewandowski. Considero que Gerard e os demais estão atuando muito bem e, após uma lesão, as coisas mudam um pouco. Quando observamos o desempenho de Gerard nas semifinais da Champions, percebemos que ele fez uma partida fantástica. É claro que sentimos falta de Balde, já que vinha atuando em alto nível”, explicou Flick.