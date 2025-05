Atlético x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Galo faz a estreia do gramado sintético na Arena MRV e recebe o Tricolor, de Renato Gaúcho, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Afinal, o Galo soma 9 pontos e ocupa, no momento, a 10ª colocação, ainda um pouco distante do G4. O Tricolor, por sua vez, está em quinto e tem os mesmos 13 pontos do Cruzeiro, atual quarto colocado.

Na estreia do gramado sintético da Arena MRV, Atlético-MG e Fluminense medem forças neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, as duas equipes, que venceram na rodada anterior, buscam alcançar o pelotão de frente da competição nacional.

Onde assistir

O confronto deste domingo (11) terá a transmissão da Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Atlético

A equipe mineira vem de uma derrota para o Deportes Iquique, no Chile, por 3 a 2, pela quarta rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. Para o confronto pelo Brasileirão, a lista de lesionados segue extensa, com: Lyanco, Guilherme Arana, Alan Franco, Gabriel Menino, Cadu e Caio Maia. Dessa forma, Hulk, que ficou em Belo Horizonte para o trabalho de reequilíbrio muscular, deve ir a campo.

Como chega o Fluminense

O Tricolor sofreu para vencer o Sport e só ficou com os três pontos nos acréscimos, na última rodada. Agora, a equipe tenta melhorar o desempenho longe do Rio de Janeiro. No entanto, Renato Gaúcho não terá novamente Riquelme, em transição após se recuperar de sua respectiva lesão. Além disso, Germán Cano também está fora de combate, por causa de um lesão no joelho esquerdo, enquanto Otávio contundiu o tendão de Aquiles. Por fim, Thiago Silva pode ser uma das novidades entre os relacionados.