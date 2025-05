Arrascaeta decide, Flamengo vence Bahia e dorme na liderança

Rubro-Negro perde dois jogadores por lesão no primeiro tempo e ainda joga a reta final da partida com um a menos

O Flamengo vai dormir na liderança do Brasileirão. Em jogo equilibrado e com polêmicas, o Rubro-Negro venceu o Bahia por 1 a 0, neste sábado (10), no Maracanã, pela 8ª rodada, com gol de Arrascaeta, e assumiu a primeira colocação provisória. O time carioca ainda perdeu Allan e Pulgar por lesões no primeiro tempo, além de ficar com um a menos após a expulsão de Gerson na etapa final. Contudo, resistiu aos problemas e somou mais três pontos.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 17 pontos e assumiu a liderança provisória, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Palmeiras, que joga neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), contra o São Paulo, na Arena Barueri. Já o Bahia, por sua vez, ocupa o sexto lugar, com 12. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (15), às 21h30, contra a LDU, do Equador, no Maracanã, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores, enquanto o Tricolor de Aço visita o Atlético Nacional, quarta (14), às 19h, na Colômbia, pela mesma competição.