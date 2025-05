Allan e Pulgar são substituídos no primeiro tempo e preocupam Flamengo

O Flamengo pode ter dois problemas para as próximas partidas. Os volantes Allan e Pulgar sentiram dores na coxa direita e deixaram o campo ainda no primeiro tempo contra o Bahia, neste sábado (10), no Maracanã, pela 8ª rodada do Brasileirão. Assim, o técnico Filipe Luís acionou Luiz Araújo e Evertton Araújo, queimando duas paradas antes do intervalo.

Allan sentiu dores na coxa direita ainda no início da partida e foi substituído por Luiz Araújo, aos 14 minutos. O volante soma 17 jogos pelo Flamengo na temporada. Aproveitado pelo técnico Filipe Luís, o jogador recuperou o bom futebol. Contudo, voltou a oscilar nos últimos jogos, assim como a equipe rubro-negra.