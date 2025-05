Vitor Eudes se destaca, mas não evita derrota do Fluminense: ‘Sabíamos das condições’

Apesar do revés por 1 a 0 para o San José, Vitor Eudes foi um dos destaques do Fluminense na partida. Afinal, o goleiro fez boas defesas e evitou que a equipe boliviana estufasse a rede em outras oportunidades. Na saída de campo, o arqueiro disse que a equipe sabia das condições de jogo, com a altitude, mas que deixou uma possível vitória escapar.

“A gente almejava os três pontos, é claro. Sabíamos das condições, da altitude e que o time iria sofrer bastante. Feliz por ter ajudado o time com as defesas, mas triste pelo resultado, Independente de quem entra em campo com a camisa do Fluminense, tem que sempre buscar a vitória”, disse