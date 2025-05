Vasco comercializará pacotes para jogo contra o Lanús (ARG)

Será através da Absolut Sport, agência multinacional de experiências esportivas e parceira oficial da Conmebol desde 2022. O serviço, disponível apenas para os torcedores do Gigante da Colina, inclui passagem aérea saindo do Rio de Janeiro direto para Buenos Aires, hospedagem, ingresso oficial para o setor visitante, transfer, seguro viagem e assistência in loco 24h.

Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport Brasil, falou sobre o serviço. Segundo o próprio, deixar o pacote visa deixar o torcedor mais ‘tranquilo’ com toda a logística que envolve uma viagem internacional .

“Queremos facilitar a vida do torcedor, para que ele possa viajar tranquilo e se preocupar apenas em apoiar o clube em qualquer lugar do continente”, afirmou.

Este será, aliás, o terceiro e último confronto do Vasco longe do Rio de Janeiro nesta fase de grupos da Sula. Antes, a equipe viajou a Arequipa, no Peru, onde empatou em 3 a 3 com o Melgar, na rodada inaugural do torneio. Na última quarta, porém, a equipe sucumbiu perante o Puerto Cabello, perdendo por 4 a 1 em Valência, na Venezuela. Assim, o Vasco aparece na segunda posição do Grupo G, com cinco pontos – três a menos que o líder Lanús, exatamente seu próximo adversário.