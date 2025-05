Torcedores de organizada do Corinthians vão cobrar denúncias de propina na base

Diretores se reuniram com dirigentes da base e com o presidente Augusto Melo nesta sexta-feira (09) no Terrão / Crédito: Jogada 10

Nesta sexta-feira (09), integrantes da maior torcida organizada do Corinthians foram ao CT Joaquim Grava para apurar denúncias contra a administração das categorias de base do clube durante a gestão de Augusto Melo. De acordo com informações divulgadas pela assessoria de imprensa da própria organizada, eles cobraram dos responsáveis da diretoria do Timão explicações sobre possíveis propinas para a contratação de atletas nas divisões inferiores do Corinthians. No entanto, até o momento, tudo não passa de meras especulações e áudios vazados de aplicativos de mensagens.