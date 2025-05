Southampton x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League. Neste sábado (10), Southampton e Manchester City se enfrentam às 11h (de Brasília), na partida de abertura da 36ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no St Mary’s Stadium e o time comandado pelo técnico Pep Guardiola quer confirmar a classificação para a próxima edição da Champions.

O Southampton já está rebaixado para a Championship, a segunda divisão inglesa, e tem a pior campanha da Premier League. Dessa forma, o time tem 28 derrotas na competição e, em caso de mais um revés para o City, pode igualar o recorde de 29 em uma única edição. O Southampton tem somente 11 pontos em 35 rodadas e já está com a lanterna garantida.

Como chega o Manchester City

Por outro lado, o City atravessa um bom momento após uma temporada irregular e abaixo das expectativas dos torcedores. O time vem de nove jogos de invencibilidade e depende somente de suas forças para confirmar a vaga na próxima edição da Champions.

Dessa maneira, o time começa esta 36ª rodada na terceira posição, com 64 pontos, um a mais que Newcastle e Chelsea, quarto e quinto colocados respectivamente. Somente os cinco primeiros da tabela confirmam a vaga no principal torneio de clubes do futebol europeu.

Por fim, a boa notícia para o técnico Pep Guardiola é que ele não terá baixas de última hora. No entanto, a equipe segue sem poder contar com John Stones, Oscar Bobb, Rodri e Nathan Aké, todos lesionados.