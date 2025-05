São Paulo pode ter retorno de Oscar contra o Palmeiras

O São Paulo deve contar com o retorno de Oscar para o clássico contra o Palmeiras. Afinal, o meia treinou nesta sexta-feira no CT da Barra Funda e deu sequência à preparação para enfrentar o Alviverde, no domingo, na Arena Barueri, às 17h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Oscar, que se recupera de uma lesão na região posterior da coxa esquerda, novamente trabalhou ao lado dos companheiros. O camisa 8 se sente bem e não sente tantas dores. Desta maneira, ele tem chance de retornar a jogar contra o Palmeiras.