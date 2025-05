Santos realiza trabalho em campo sintético com foco no jogo do Allianz

Elenco do Peixe realizou primeiro trabalho em um gramado artificial antes da partida contra o Ceará, que será realizada na casa do Palmeiras

O Santos teve uma atividade diferente nesta sexta-feira (09). De olho no duelo contra o Ceará, na próxima segunda-feira (12), que acontece no Allianz Parque, o Peixe realizou o treino em um campo sintético do CT Rei Pelé.

O time do Santos utilizou a estrutura pela primeira vez. Os jogadores realizaram o aquecimento no campo sintético para se acostumarem com o tipo de gramado do duelo contra o Vozão. Na outra parte do trabalho, Cléber Xavier realizou um treino tático, com os jogadores separados em dois times.