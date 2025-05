Rubens lamenta derrota do Atlético e cobra vitórias em casa para classificação

Com gol de Rubens, o Atlético abriu o placar sobre o Iquique antes dos 10 minutos de jogo nesta quinta-feira (8), no Chile, e estava confirmando seu favoritismo no duelo. Porém, o time mineiro sofreu uma virada surpreendente. Ao fim da partida, 3 a 2 para os donos da casa.

Com o resultado, o time chileno conquistou a primeira vitória no torneio e subiu para a terceira colocação do Grupo H, com quatro pontos. Por outro lado, o Galo sofreu a primeira derrota e caiu para o segundo lugar da chave, com cinco. Após a partida, o volante analisou o jogo e a situação da equipe na competição.