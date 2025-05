Rossi recebe homenagem do Flamengo após carro ser alvejado por tiros

O goleiro Rossi ganhou homenagem do Flamengo nesta sexta-feira (9) por completar 100 jogos pelo clube na última quarta-feira no empate com o Central Córdoba, pela Libertadores. No entanto, a tentativa de assalto após o desembarque do clube no Rio de Janeiro gerou grande repercussão. Depois do susto, o arqueiro, aliás, brincou com a situação no Ninho do Urubu.

“Já brinquei com o diretor para renovar agora que aconteceu isso (risos), para ter certeza que é para ficar mais tempo aqui. A verdade é que, sim, foi um susto que me aconteceu viver outro dia, depois da viagem de volta, mas hoje estou mais tranquilo, mais calmo também. Foi mais um susto. O tempo vai passando, a lembrança vai ficar, mas o que mais me deixa tranquilo é estar aqui com todo mundo, poder estar no jogo de sábado contra o Bahia. Peço o apoio da nossa torcida, que vai ser muito importante. E no pessoal, muito feliz aqui no Brasil, no Rio, no Flamengo… Espero que seja por muito mais tempo”, destacou.