Presidente do Santos descarta demitir Pedro Martins, CEO do clube

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, descartou a demissão do CEO Pedro Martins. Nos últimos dias, o dirigente começou a sofrer forte pressão e viu a torcida pedir sua saída. Contudo, o mandatário, durante uma sessão extraordinária do Conselho Deliberativo, garante que o diretor seguirá no cargo.

“Segue no cargo. Não sei de onde surgem tantas especulações. Não imagino de onde venham essas informações. Faz parte do processo esclarecer e dar ponto final a essas notícias infundadas. O trabalho está sendo feito, é recente, está sendo planejado e programado de acordo com as ações que estão sendo adotadas. Vamos seguindo”, disse Marcelo Teixeira.

Pedro Martins chegou ao Santos em dezembro de 2024 com o respaldo da gestão de Marcelo Teixeira para liderar um processo de reconstrução. Ele participou ativamente da montagem do elenco na janela do meio do ano, sendo responsável por 11 contratações. Além disso, o dirigente firmou contrato do técnico Pedro Caixinha, que já deixou o clube após sequência negativa.

O dirigente, aliás, também participou da contratação de Cleber Xavier para ocupar o cargo deixado pelo português. No entanto, ele realizou um coletiva no dia 15 de abril, quando marcou os 100 dias de sua gestão. Contudo, foi desastrosa nos bastidores. Afinal, o CEO fez duras críticas à estrutura do clube, com frases como “o Santos parou no tempo” e “o saudosismo vai matar o Santos”.

A fase do Santos não é nada positiva. As organizadas do clube fizeram até uma reunião com presidente Marcelo Teixeira para melhora nos resultados. Afinal, o time é o 19º colocado, com apenas quatro pontos no Brasileirão e ainda não convenceu dentro de campo.