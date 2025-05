Polícia vai ao CT do Flamengo para ouvir Rossi após tentativa de assalto

Carro blindado do goleiro foi alvejado com quatro tiros na Linha Amarela após desembarque na madrugada da última quinta-feira

A Polícia Civil compareceu ao Ninho do Urubu na tarde desta sexta-feira (9) para pegar depoimentos do goleiro Rossi após tentativa de assalto no desembarque do Flamengo na madrugada da última quinta-feira (8). O caso está sob investigação pela 21ª DP (Bonsucesso). O elenco, aliás, se prepara para a partida contra o Bahia que acontece neste sábado, no Maracanã.

O carro blindado de Rossi foi alvejado com quatro tiros. As balas acertaram a porta do motorista, o retrovisor do carona, o vidro do banco de trás e o para-lama de uma das rodas traseiras. Os agentes requisitaram imagens de câmeras de segurança, e outras diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.