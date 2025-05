Palmeiras x 3B da Amazônia (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

A partida inédita entre as equipes terá transmissão da TV Palmeiras no Youtube.

O Palmeiras recebe o 3B da Amazônia neste sábado (10), às 18h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Enquanto o Alviverde entra em campo na quarta colocação da tabela, com 17 pontos, a Onça amarga a penúltima posição, somando apenas quatro. Confira as principais informações do duelo.

Como chega o Palmeiras

Buscando uma recuperação no campeonato, o time alviverde conta com o fator casa para iniciar nova sequência de vitórias e então somar pontos importantes para disputar novamente o topo da tabela. Afinal, perdeu dois dos últimos três jogos disputados. Viu a invencibilidade cair para a Ferroviária e, na última rodada, perdeu para o São Paulo por 2 a 1. Ambas as derrotas, aliás, foram em casa. Para a partida, a treinadora Camilla Orlando não poderá com a goleira Natascha, após sofrer lesão no último jogo da equipe.

Como chega o 3B da Amazônia

Em situação crítica no torneio, a Onça da Amazônia abre a zona de rebaixamento com apenas quatro pontos somandos até aqui. A equipe, aliás, conquistou sua primeira vitória após oito rodadas, no fim de abril. Na ocasião, venceu o Sport Recife por 2 a 1, no Estádio da Colina, em Manaus. Porém, voltou a perder na última rodada, após 1 a 0 para o Internacional no Rio Grande do Sul.

PALMEIRAS X 3B DA AMAZÔNIA

Campeonato Brasileiro Feminino – 10ª rodada

Data-Hora: 10/5/2025 (sábado), às 18h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Onde assistir: TV Palmeiras (Youtube)

PALMEIRAS: Kate Tapia; Fê Palermo, Patricia Maldaner, Isadora, Andressinha, Ingryd Lima, Brena, Rincon, Amanda Gutierres, Tainá Maranhão, Soll. Técnica: Camilla Orlando

3B DA AMAZÔNIA: Kelly Chiavaro; Natasha Rosas, Monique Peçanha, Rayane, Dani Silva, Ascanio, Gabrielle da Costa, Duda Batista, Lourdes Moreno, Ysaura Viso, Carla Nunes. Técnico: Paulo Morgado

Árbitra: Jenifer Alves de Freitas (RJ)

Assistentes: Leonardo Augusto Villa e Robson Ferreira Oliveira (ambos SP)