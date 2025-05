MP-RJ nega pedido de vereador contra eleição de Ednaldo Rodrigues

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) negou nesta sexta-feira (9) o pedido do vereador Dr. Gilberto (Solidariedade) contra a eleição de Ednaldo Rodrigues na CBF. Afinal, recentemente o mandatário foi reeleito, além de alterar de dois para três o limite máximo de mandatos no comando da entidade.

O promotor responsável, Carlos Andresano Moreira, apontou “total falta de justa causa”, de acordo com o “UOL”. O vereador do Rio alegou que os clubes que fazem parte do colégio eleitoral deveriam ter participado da assembleia realizada em novembro do ano passado e não só as federações, como ocorreu.