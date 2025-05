Mano projeta volta de quatro titulares ao Grêmio em duelo contra o Bragantino

Laterais Marlon e João Pedro, além do meio-campista Dodi e o atacante Braithwaite, não atuaram pelo Imortal contra o Atlético Grau, no Peru

No caso, os laterais Marlon e João Pedro, além do meio-campista Dodi e o atacante Braithwaite. Os três últimos ganharam descanso pelo desgaste físico pela maratona de compromissos. Marlon foi ausência, pois não tem a possibilidade em atuar na fase de grupos da Sul-Americana. Afinal, já disputou essa etapa do torneio pelo Cruzeiro.

Este quarteto, que nem sequer integrou a delegação que viajou ao Peru, esteve presente no gramado do CT Luiz Carvalho no único treino de preparação para o embate contra o Bragantino. Os jogadores que iniciaram a partida contra o Atlético Grau fizeram apenas trabalhos na academia. A possível escolha por João Pedro na lateral direita também é um exemplo da estratégia de rodízio no grupo para evitar lesões musculares na sequência exaustiva de jogos. Com isso, ele voltaria ao time inicial no lugar de Igor Serrote, até mesmo para recuperar ritmo de jogo.

Indefinições e desfalques no Grêmio

O atacante Amuzu está em estágio final de recuperação de uma contusão muscular na panturrilha. Mesmo que ainda seja dúvida, há grandes chances de o belga retornar a ser uma opção, pelo menos no banco de reservas. Afinal, participou com o restante do grupo no treinamento desta sexta-feira (09). Aravena, seu companheiro de posição, também não tem presença garantida. A liberação para ficar disponível dependerá de uma nova avaliação.

Desta forma, o possível time titular do Tricolor gaúcho para enfrentar o Bragantino é: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo, Marlon; Dodi, Cuéllar, Alysson, Cristaldo, Cristian Olivera; Braithwaite.