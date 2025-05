Leverkusen tem um favorito para substituir Xabi Alonso

Xabi Alonso anunciou nesta sexta-feira (9) que está de saída do Bayer Leverkusen após mais de dois anos no comando da equipe. O clube alemão informou que atendeu ao pedido do espanhol para encerrar o contrato, que era válido até o meio de 2026. Dessa maneira, o treinador espanhol está com o caminho livre para acertar com o Real Madrid, seu provável destino para 2025/26.

De acordo com informações do jornal espanhol ‘Marca’, o principal nome cotado para assumir o comando do Bayer Leverkusen é Cesc Fàbregas, que atualmente está no Como, da Itália.