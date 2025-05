Lazio x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Italiano / Crédito: Jogada 10

Dia de jogo grande no Campeonato Italiano. Neste sábado (10), Lazio e Juventus se enfrentam às 13h (de Brasília), em partida válida pela 36ª rodada do Calcio. A bola rola no Estádio Olímpico de Roma e coloca frente a frente duas equipes que brigam por uma vaga na próxima edição da Champions. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Xabi Alonso se despede do Bayer Leverkusen Como chega a Lazio Em casa, a Lazio terá a oportunidade de vencer um concorrente direto por uma vaga no G-4 do Campeonato Italiano. Isto porque o clube da capital está na 6ª posição, com os mesmos 63 pontos da Juventus e Roma, 4ª e 5ª colocadas respectivamente. Além disso, o critério de desempate no Campeonato Italiano é o confronto direto. Ou seja, quem vencer o duelo deste sábado dá um grande passo para buscar a vaga no G-4. Ao mesmo tempo, a Lazio vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Empoli. No entanto, a notícia ruim é que o time vem de cinco empates seguidos como mandante no Campeonato Italiano.

A boa notícia para o técnico Marco Baroni, no entanto, é que ele poderá contar com os retornos de Lazzari e Nuno Tavares, recuperados de lesão, assim como Marusic. Porém, Hysaj, suspenso, é o desfalque confirmado para o jogo deste sábado. Como chega a Juventus Por outro lado, a Juve vem de um empate em casa por 1 a 1 com o Bologna que complicou a vida da Velha Senhora na briga por uma vaga no G-4. Porém, o time segue vivo e aparece na 4ª posição com 63 pontos. Contudo, o desempenho da Juventus fora de casa ainda preocupa os torcedores. Isto porque o time tem somente dois pontos conquistados nos últimos três jogos longe de seus domínios.