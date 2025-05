Guga aponta percalços do Fluminense em partida na altitude: ‘Perdemos o gás’

Com um elenco repleto de jovens e reservas, o Fluminense sucumbiu diante do San José, na altitude de mais de 3 mil metros de La Paz, na Bolívia. Assim, a equipe perdeu por 1 a 0 e agora ocupa a segunda colocação do Grupo F da Sul-Americana, atrás do Once Caldas (COL). Na saída de campo, o lateral Guga destaca a falta de ritmo e entrosamento da equipe reserva e as dificuldades de atuar na altitude.

“Jogar aqui é sempre muito difícil. Nós tentamos e acho que fizemos um bom jogo. É claro que conforme o tempo vai passando, nós perdemos o gás. Por uma infelicidade nossa, perdemos a bola no meio de campo e tomamos o contra-ataque. Era algo que tínhamos que ter cuidado. Era um time que não vinha jogando, sem ritmo”, disse.