Grêmio luta para engrenar o time antes do Mundial de Clubes

Neste cenário, o novo treinador compreende que terá condições de se dedicar totalmente a alcançar o objetivo somente em junho. Afinal, Mano não tem tempo hábil de implementar algumas mudanças em treinos por causa da maratona exaustiva de compromissos. Sem as condições para promover todas as correções que deseja, ele precisará encontrar alternativas antes da paralisação para a disputa do Mundial de Clubes. Neste meio tempo, a missão será se manter vivo em pelo menos duas das três competições que disputa.

A diretoria do Grêmio avalia que o trabalho de Mano Menezes já dá resultados positivos mesmo com apenas cinco jogos no comando. O principal objetivo é engatar uma recuperação e concretizar uma reviravolta na temporada. Como a mudança de treinador ainda é recente, o empate com o Atlético Grau , no Peru, evidenciou que o time ainda necessita encontrar uma nova identidade.

Levando em consideração o Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, o Grêmio precisará encarar uma maratona de oito partidas em pouco mais de um mês. Um exemplo que ilustra esta dificuldade é que o elenco terá somente uma atividade de preparação antes do embate contra o Bragantino, sábado (10). O duelo é simbólico, pois o adversário se encontra nas primeiras colocações do Brasileirão. Na sequência, terá uma partida decisiva pela classificação para as oitavas de final da Sul-Americana, contra o Godoy Cruz, atual líder do Grupo D, na terça-feira (13).

Missões do Grêmio antes da paralisação da temporada para o Mundial de Clubes

Até a data Fifa de junho, serão sete jogos em um intervalo de 24 dias. Além deste jogo em caráter decisivo pela Sul-Americana, o embate seguinte também se encaixa nesse contexto, mas dessa vez válido pela Copa do Brasil. Posteriormente, o Grêmio se despedirá da primeira parte da temporada ao enfrentar o Corinthians, no dia 12 de junho. Depois disso haverá a paralisação para o Mundial de Clubes. Com esta missão, o Grêmio aposta em sua força dentro do Rio Grande do Sul.

Afinal, apenas o confronto contra o São Paulo será fora do Estado. Além disso, terá o Juventude como adversário na condição de visitante, mas o embate ocorrerá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Uma situação favorável para Mano Menezes é que quatro jogadores voltarão a ficar à disposição contra o Bragantino. Os laterais João Pedro e Marlon, além do meio-campista Dodi e o atacante Braithwaite. O belga Amuzu finalizou tratamento de uma contusão na panturrilha, mas ainda é dúvida. Porém há grandes chances de ser relacionado.