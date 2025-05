Fortaleza x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Fortaleza e Juventude se enfrentam neste sábado (10), às 16h (de Brasília), no estádio Presidente Vargas. O confronto abre a oitava rodada do Campeonato Brasileiro e é um encontro de duas equipes desesperadas no torneio. Afinal, o Leão do Pici se encontra na zona do rebaixamento, mais especificamente na 17ª posição, com sete pontos. O Jaconero está na 15ª colocação, com a mesma pontuação.

Onde assistir

O jogo será transmitido exclusivamente pelo Premiere, a partir das 15h40.