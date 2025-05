Fluminense não aproveita vantagem em campo e empata sem gols contra o São Paulo

Guerreiras tiveram uma jogadora a mais ao longo da maior parte da partida, mas parou em boa atuação da goleira Carlinha / Crédito: Jogada 10

São Paulo e Fluminense fizeram o duelo de tricolores na abertura da décima rodada do Brasileirão Feminino. Em partida realizada na noite desta sexta-feira (09), no CT de Cotia, ninguém marcou e o confronto terminou empatado sem gols. As cariocas lamentaram muito o placar, já que jogaram com uma jogadora a mais desde o primeiro tempo. O resultado não foi bom para nenhum dos dois lados. As Soberanas chegaram aos 18 pontos e subiram para a quarta colocação, mas ainda podem ser ultrapassadas com o decorrer da rodada. Já as Guerreiras permanecem fora do G8, na nona colocação, com 13 pontos, e ainda podem perder posições.

Na próxima rodada, o São Paulo viaja até Feira de Santana, onde encara o Bahia, no domingo (18). Já o Fluminense terá o clássico contra o Flamengo na sexta-feira (16), em Moça Bonita. São Paulo fica em desvantagem no primeiro tempo A partida começou com o São Paulo tendo mais a bola, porém chegando pouco. A primeira grande oportunidade do jogo foi do Fluminense. Raquel Fernandes recebeu na entrada da área e finalizou ao lado do gol. Aos 24′ veio o lance que marcou a partida. Raquel recebeu e saiu na cara da goleira e acabou sendo derrubada por Bruna Calderan. Como era a última jogadora, a lateral acabou sendo expulsa. Com a vantagem, as Guerreiras partiram para cima e quase abriram o marcador. Torre recebeu na entrada da área, girou e acertou a trave. No rebote, Carlinha salvou com a perna. Muitas chances, mas nenhum gol Na segunda etapa, o São Paulo conseguiu se organizar e começou melhor. Day Silva subiu mais alto que todo mundo e cabeceou para fora. Na sequência, o cruzamento encontrou Bia Menezes sozinha, que acabou mandando pelo lado do gol. O Fluminense respondeu em dose dupla. Raquel cruzou na área, Carlinha cortou, mas a bola ficou nos pés de Paloma, que chutou na barriga da goleira.