Flamengo x Real Brasília (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Real Brasília se enfrentam neste sábado (10), às 17h (de Brasília), em Moça Bonita pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Rubro-Negro, que ocupa a sétima posição, com 14 pontos, vai em busca de sua quinta vitória na competição. Do outro lado, as Leoas do Planalto estão na 13ª colocação, com apenas oito até o momento, e focam na recuperação no torneio.

As equipes, aliás, se reencontram após embate pelas quartas de final Supercopa do Brasil Feminina. Na ocasião, o Flamengo venceu o Real Brasília por 3 a 1, no Bezerrão. Jucinara, Cristiane e Laysa, aliás, marcaram para o Mengão, enquanto que Baião, de pênalti, diminuiu para as Leoas do Cerrado.