Flamengo x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Com foco nas primeiras posições, equipes fazem duelo neste sábado, às 21h, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro

Em clima de oscilação, o Flamengo recebe o Bahia, neste sábado, às 21h, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro vem de derrota para o Cruzeiro e de um empate frustrante com o Central Córdoba, pela Libertadores. No Brasileirão, a equipe de Filipe Luís ocupa a terceira posição, com 14 pontos, e mira recuperar a liderança. Do outro lado, o Tricolor de Aço atravessa um grande momento no campeonato, já que venceu os últimos três jogos. O time de Rogério Ceni está na sexta posição, com 12 pontos marcados. Entretanto, a equipe sofreu o primeiro revés na Copa Libertadores e viu a sua classificação à próxima fase ser adiada.

As equipes já se enfrentaram 61 vezes na história. São 29 vitórias do Flamengo, 13 do Bahia, além de 19 empates. No último confronto, o Rubro-Negro ganhou por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro em 2024.