Flamengo negocia renovação de contrato com goleiro Rossi

Depois do carro do goleiro Rossi ser alvo de quatro tiros na Linha Amarela, houve um questionamento sobre a permanência do jogador no Flamengo. No entanto, os torcedores podem ficar tranquilos, pelo menos por enquanto. O Rubro-Negro já negocia uma renovação de contrato com o argentino e pretende um aumento salarial ao atleta. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Agustín Rossi chegou ao Flamengo em 2023, quando o time rubro-negro fechou a contratação em definitivo após o goleiro deixar o Al Nassr, da Arábia Saudita. Assim sendo, o atleta tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2027. A negociação acontece sem pressa por conta do contrato ainda ser considerado “folgado”.