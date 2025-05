Filha de ex-Real Madrid polemiza com vídeo em provocação a Lamine Yamal; veja vídeo

Não faltam requintes para o El Clásico do próximo final de semana, este válido pela La Liga — numa disputa direta pelo título. Isso porque o clima de rivalidade está acalorado… ao menos fora das quatro linhas. Zayra Gutiérrez, filha de Guti, ex-jogador do Real Madrid, virou assunto ao publicar um vídeo provocativo direcionado a Lamine Yamal, do Barcelona.

Zayra aparece imitando as populares dancinhas da jovem promessa dos catalães e, em tom provocativo, declara: “Lamine, tanta dança… mas você vai ficar mais 10 anos sem a Champions League”. O registro repercutiu rapidamente e intensificou o clima entre arquirrivais nas redes sociais, se tornando um dos vídeos mais virais da Espanha nas últimas 24h.