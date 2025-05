Ex-Flamengo conquista o quarto título com o Shabab Al-Ahli: ‘Temporada brilhante’

O atacante brasileiro Guilherme Bala, revelado pelo Flamengo e campeão brasileiro em 2020, segue acumulando conquistas no futebol dos Emirados Árabes. Nesta sexta-feira (9), o jogador conquistou o seu quarto título na temporada com o Shabab Al-Ahli, ao vencer o Sharjah FC por 2 a 1 na final da UAE President Cup.

Com a nova taça, Bala soma agora quatro conquistas em 2024/25: UAE Pro League, Supercopa dos Emirados, Challenge Shield e, agora, a President Cup. Desde que chegou ao clube, em 2021, o atacante já ergueu seis troféus com a camisa do Shabab Al-Ahli, consolidando-se como uma das peças mais vitoriosas do elenco.