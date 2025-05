Em ‘prévia’ de final da Copa Itália, Milan vence o Bologna e sonha com Champions

Em uma espécie de “prévia” da final da Copa da Itália, o Milan conseguiu uma incrível virada para cima do Bologna por 3 a 1, nesta sexta-feira (9), em jogo que abriu a 36ª e antepenúltima rodada do Campeonato Italiano, no San Siro. O resultado, afinal, mantém vivas as chances de classificação do time de Sérgio Conceição às competições europeias via Serie A. Bologna, que chegava à quarta posição durante a vitória parcial, fica em sétimo.

O primeiro gol do jogo saiu aos 4′ da etapa final, com o craque Orsolini, artilheiro dos Rossoblù na competição, agora com 13 gols. Ele recebeu de Dallinga em contra-ataque veloz, cortou para a esquerda e soltou a pancada. Maignan foi na bola, mas só para aparecer na foto, já que ela morreu no cantinho direito. Santi Giménez, aos 28′, e 45+1′, e Pulisic, aos 34′, fizeram os gols da virada.