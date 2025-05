Cruzeiro tem cinco pendurados em confronto que antecede clássico com o Atlético

Leonardo Jardim não deve poupar titulares; Raposa enfrenta o Sport em busca da terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro

Assim, o goleiro Cássio, o zagueiro Villalba, os meias Christian e Matheus Pereira, e o atacante Kaio Jorge possuem dois cartões amarelos. Dessa forma, se eles levarem mais um cartão na partida contra o Sport, será desfalque no clássico na rodada seguinte.

Após a eliminação na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro entra em campo contra o Sport, no domingo (11), fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro com uma preocupação. A Raposa tem cinco jogadores pendurados e o próximo compromisso é contra o Atlético Mineiro, ou seja, um clássico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Vale ressaltar, portanto, que todos são titulares e considerados peças importantes na equipe de Leonardo Jardim. Aliás, todos devem começar jogando contra o Sport. Apenas Cássio atuou na última partida, contra o Mushuc Runa, pela Sul-Americana.

Apesar da preocupação, o Cruzeiro foca em conquistar a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro, após os triunfos contra os cariocas Vasco e Flamengo. Mas a sequência sem perder é ainda maior – nos últimos jogos, a Raposa também venceu o Vila Nova-GO, pela Copa do Brasil e empatou com o Mushuc Runa (Sul-Americana), ou seja, são quatro partidas sem perder na temporada.

Aliás, o Cruzeiro está na quarta colocação na tabela do Brasileirão com 13 pontos em sete partidas, sendo quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Caso vença, portanto, vai se manter entre os primeiros colocados e chegar embalado para o confronto contra o Atlético Mineiro no dia 18 de maio.