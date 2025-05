Corinthians encerra preparação e tem desfalque de Martínez; Palacios retorna

Volante venezuelano passará por procedimento dentário de urgência e não enfrentará o Mirassol. Já o lateral não atua desde fevereiro / Crédito: Jogada 10

O Corinthians finalizou nesta sexta-feira (9) a preparação para o jogo contra o Mirassol, às 18h30 (de Brasília) deste sábado, no Estádio Maião, pela oitava rodada do Brasileirão. O técnico Dorival Júnior relacionou o lateral-esquerdo Palacios pela primeira vez desde que chegou ao clube, no mês passado. O jogador equatoriano não atua desde fevereiro, quando entrou em campo contra o Noroeste, ainda pelo Campeonato Paulista. Assim, o defensor está na lista dos 24 convocados para o duelo fora de casa, pelo Brasileiro.

Por outro lado, Dorival não poderá contar com o volante Martínez. Afinal, o atleta passará por um procedimento dentário de urgência e não reunirá condições de atuar no fim de semana. Antes de viajar para o interior de São Paulo, o treinador exibiu um vídeo com instruções táticas antes de ir a campo com os jogadores. Lá, realizou os ajustes finais da preparação do Corinthians. LEIA MAIS: Conversando com Adidas, Corinthians já aprovou uniformes de 2026 com a Nike Dessa maneira, o plantel realizou um trabalho de força na academia e duas atividades táticas em um dos campos do CT Joaquim Grava. Dorival Júnior orientou o time diversas vezes, com situações de jogo, e ensaiou lances de bola parada.