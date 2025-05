Como festa de David Beckham ‘oficializou’ romance às escondidas de casal de Hollywood

Além das polêmicas e do escândalo familiar, com afastamento de um herdeiro, a festa do astro inglês ainda expôs novos pombinhos / Crédito: Jogada 10

Ana de Armas e Tom Cruise falharam no plano de passarem despercebidos durante a comemoração dos 50 anos de David Beckham, em Londres. A chegada do casal, ainda que numa tentativa de parecer coincidência, praticamente sacramentou os rumores do envolvimento as estrelas de Hollywood. Os dois, porém, não confirmam publicamente o relacionamento. Os atores chegaram à festa de maneira discreta — escondidos sob guarda-chuvas —, mas acabaram ‘revelados’ através dos registros de Victoria Beckham nas redes sociais. Em uma das imagens, Tom Cruise aparece ao lado do aniversariante, enquanto em outra, Ana de Armas aparece ao fundo. O vazamento serviu de atestado para os rumores que circulavam na mídia local.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A exposição do casal durante a festa causou reações imediatas, especialmente por parte da imprensa europeia. No programa ‘Aruser@s’, o apresentador Alfonso Arús não poupou críticas à atitude de Victoria. “Ela agiu sem noção”, afirmou em tom de repreensão. Ele acrescentou que a tentativa do casal de manter a discrição “fracassou de maneira humilhante”, especialmente porque, em algumas fotos, Ana parecia tentar se esconder. Tatiana Arús, também presente no programa, classificou a chegada dos dois como uma “farsa mal executada”. O comentarista sugeriu ainda que Victoria pode não simpatizar com o envolvimento de Ana com Cruise, embora essa hipótese não tenha confirmação. Clima de alerta entre amigos Paralelamente ao flagra, fontes próximas a Ana expressaram preocupação com o relacionamento. Isso porque o site ‘Radar Online’ revelou que os amigos da atriz enxergam o romance como uma “cilada”, visto que Cruise se apresenta como uma figura “muito controladora”. Ainda de acordo com o portal, pessoas íntimas já aconselharam de Armas a repensar a aproximação. A inquietação gira em torno do perfil reservado e intenso do ator, conhecido por seu comportamento e, segundo relatos, por exercer influência excessiva sobre pessoas próximas. Ainda que o relacionamento não seja público, o crescente número de aparições públicas em conjunto fortalece as especulações e, igualmente, os temores dos círculos íntimos da atriz cubana.